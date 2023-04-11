Рейтинг "Нового Единства" ощутимо просел, но оно сохраняет лидерство
Foto: LETA

Наиболее ощутимое снижение рейтинга в марте было у "Нового Единства". Его рейтинг упал на 3,4 процентных пункта, пишет портал Lsm со ссылкой на исследование SKDS. Опрос выяснял, за кого бы проголосовали люди, если бы выборы были сейчас.

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Тем не менее, премьерская партия сохраняет лидерство — за нее готовы отдать голоса 9,3% избирателей. На втором месте — оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян с 9,1%.

С января пятерка лидеров не менялась — туда входят "Новое Единство", СЗК, "Прогрессивные", "Объединенный список" и Национальное объединение. Рейтинг "Прогрессивных" с января вырос на 0,3 процентных пункта и достиг 7,1%, рейтинг "Объединенного списка" уменьшился на 0,5 процентных пункта до 6,2%, а рейтинг Нацблока уменьшился на 0,5 процентных пункта и теперь равен 6,1%

Партия Шлесерса "Латвия на первом месте" поднялась на шестое место и обогнала партию Росликова "Стабильность!". За них готовы отдать голоса 5,6% и 5,5% избирателей соответственно. Остальные партии не проходят пятипроцентный барьер. В данный момент они тоже не представлены в Сейме.

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