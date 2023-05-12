Рейтинг партии Шлесерса резко вырос, рейтинг СЗК и "Стабильности!" снизился

Самая популярная партия — все еще "Новое Единство", "Латвия на первом месте" (партия Айнара Шлесерса) обогнала "Объединенный список" и "Прогрессивных", а рейтинг Союза "зеленых" и крестьян и "Стабильности!" незначительно снизился.

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По данным апрельского опроса SKDS, проведенному по заказу LSM, "Новое Единство" поддерживают 11,1% опрошенных, что на 1,8 процентных пункта больше, чем в марте. На втором месте в рейтинге — Союз зеленых и крестьян (СЗК), который поддерживают 9% опрошенных, на 0,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Самый впечатляющий рост рейтинга — на 2,2 процентных пункта — у "Латвии на первом месте", которую поддерживают 7,8% опрошенных. "Латвия на первом месте" теперь на третьем месте, позади остались "Объединенный список" (7,7%) и "Прогрессивные" (7,2%), хотя их рейтинг тоже вырос, на 1,5 и на 0,1 процентных пункта соответственно.

Далее идет Национальное объединение (6,2%), "Стабильность!" (5,3%) и "Согласие" (3,5%). Остальные партии имеют относительно низкие рейтинги. В апреле 25% опрошенных не знали, за кого бы проголосовал, а 9,9% не голосовали бы ни за кого.

Если бы выборы были сейчас, 5-процентный барьер преодолели бы семь партий — те же, что сейчас представлены в парламенте.