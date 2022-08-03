Рейтинг партий по-прежнему возглавляет "Новое Единство"

Теоретически шансы пройти в Сейм следующего созыва есть у 12 партий, и самой популярной из них является "Новое Единство", которое представляет действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш. Об этом свидетельствуют результаты опроса избирателей, проведенного в июле по заказу Латвийского телевидения исследовательским центром SKDS, пишет LSM.lv.

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Если бы выборы в Сейм проходили бы в июле, 8,8% респондентов проголосовали бы за "Новое Единство", за ним следует Национальное объединение с 7,5%, а на третьем месте расположилась партия "Согласие" с 7,3%.

Самый большой рост популярности в июле был у Русского союза Латвии (РСЛ) — за него бы свои голоса отдали 5,7% избирателей. Тем временем, у "Нового Единства" рейтинг упал.

Но самое большое падение наблюдается у "Консервативных", опустившихся на 12-е место. Однако колебания происходят лишь в пределах менее пары процентных пунктов. Поэтому SKDS пока не считает эти изменения существенными.

Если избиратели проголосуют так, как свидетельствуют результаты опроса, то теоретически у 12 партий есть шансы приблизиться и преодолеть барьер в 5%. Это будут "Новое Единство", Национальное объединение, "Согласие", Attīstībai/Par!, "Прогрессивные", Союз "зеленых" и крестьян, РСЛ, Объединенный список, "Латвия на первом месте", Stabilitātei!, "Каждому и каждой" и "Консервативные".

Прогнозируется, что самое сложное решение будет у тех, кто говорит в семье по-русски, ведь за их голоса в этот раз борется больше претендентов.

"Мы видим, что в целом русскоязычные относительно слабо мотивированы. И уровень активности среди них тоже может быть ниже, чем был раньше", — заявил глава SKDS, социолог Арнис Кактиньш.

Между тем, на вопрос об участии в выборах 30% респондентов ответили, что обязательно примут участие, 34% — скорее будут участвовать, 12% — скорее не будут участвовать в выборах, а 14% опрошенных не собираются голосовать. Еще 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.