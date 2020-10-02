Рейтинг партий: "Согласие" продолжает терять популярность, но сохраняет лидерство

Рейтинг "Согласия" продолжает падать. Тем не менее, партия остается на первом месте по популярности в списке претендующих на места в парламенте партий, пишет портал Lsm.lv со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS по заказу Латвийского телевидения.
Если бы выборы Сейма состоялись в сентябре, за "Согласие" проголосовал бы каждый десятый респондент — это на 2 процентных пункта меньше, чем в августе.
Тем не менее "Согласие" (10,2%) сохранило лидирующую позицию в рейтинге, хотя отрыв от ближайшего преследователя — Союза "зеленых" и крестьян — сократился до 0,4 процентных пункта. СЗК при этом тоже стал менее популярным — в августе партию поддерживали 10,7% опрошенных, а сейчас — 9,8%.
Третье место в рейтинге занимает объединение "Для Развития/За!" (7,6%), которое выиграло выборы в Рижскую думу вместе с партией "Прогрессивные". Далее следуют "Новое Единство" (6,6%) и Национальное объединение (6,2%).
Значительно улучшила свой результат "Новая консервативная партия", которая расположилась на шестом месте (6,1%). В августе она осталась за пятипроцентным барьером с 4,6%.
В сентябре пятипроцентный барьер не прошли Объединение регионов Латвии (3,5%), "Прогрессивные" (3%), Русский союз Латвии (2,6%) и KPV LV (2,2%).
Опрос проводился с 11 по 22 сентября, в нем участвовали 888 граждан Латвии.