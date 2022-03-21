Рейтинги партий до войны в Украине: в лидерах — "Согласие" и "Новое Единство"

Согласно результатам опроса, проведенного SKDS по заказу ЛТВ, накануне вторжения России в Украину самый существенный рост рейтинга оказался у партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте": за месяц он вырос с 2,7% до 4,3%.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В феврале лидерами опроса по-прежнему оставались "Согласие", хотя его рейтинг снизился с 10,6% до 10,1%, а также "Новое Единство", у которого поддержка возросла с 7,5% до 8,2%.

У Национального объединения в январе уровень поддержки составлял 5,9%, а в феврале он вырос до 7%. В свою очередь, Союз "зеленых" и крестьян опустился на четвертое место, т.к в феврале его были готовы поддержать 6,9% против 8,2% в январе.

В феврале немного снизился рейтинг "Развитию/За!" (с 4,6% в январе до 4,2% в январе), но немного вырос у "Прогрессивных" (3,3% в январе до 3,9% в феврале). Новую консервативную партию в феврале поддерживали лишь 3,1% избирателей.

Снизился рейтинг Русского Союза Латвии (2,9% в январе — 2,4% в феврале), а также Латвийского Объедиенния регионов (в январе 26% — в феврале 2,3%).