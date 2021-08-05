Рейтинги партий: лидирует "Согласие", снизилась популярность нацблока и СЗК

По сравнению с предыдущим месяцем, в июле выросла популярность Объединения регионов Латвии, а снизилась — у Национального объединения, Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), а также "прогрессивных", показывает опрос, проведенный по заказу LTV центром изучения общественного мнения SKDS.
Как пишет портал Rus.lsm.lv, популярнейшей партией остается оппозиционное "Согласие", за которую готовы проголосовать 11,3% избирателей.
На втором месте (7,7%) — вторая крупная оппозиционная сила, СЗК. У премьерского "Нового Единства" — 7,6%, за ним следует Национальное объединение (7,3%).
Рейтинг партий:
- "Согласие" — 11,3% (12,1%),
- СЗК — 7,7% (9,4%)
- "Новое Единство" — 7,6% (7,2%)
- Национальное объединение — 7,3% (9,3%)
- "Развитие/За!"— 5,6% (5,6%)
- НКП — 4% (3,7%)
- Русский союз Латвии — 3,5% (3,4%)
- Объединение регионов Латвии — 3,5% (2,7%)
- "Закон и порядок"— 3,4% (3,3%)
- "Прогрессивные" — 3% (4,3%)
- KPV LV — 0,9% (0,6%)
- Другие партии — 1,7% (0,9%)
Примерно пятая часть опрошенных — 18,2% — заявили, что не знают, за кого они голосовали бы. Еще 22,3% сказали, что на выборы не пошли бы.
Опрос избирателей (их было 1801) SKDS проводил во всех регионах страны с 9 по 25 июля.