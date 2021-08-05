Рейтинги партий: лидирует "Согласие", снизилась популярность нацблока и СЗК

По сравнению с предыдущим месяцем, в июле выросла популярность Объединения регионов Латвии, а снизилась — у Национального объединения, Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), а также "прогрессивных", показывает опрос, проведенный по заказу LTV центром изучения общественного мнения SKDS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет портал Rus.lsm.lv, популярнейшей партией остается оппозиционное "Согласие", за которую готовы проголосовать 11,3% избирателей.

На втором месте (7,7%) — вторая крупная оппозиционная сила, СЗК. У премьерского "Нового Единства" — 7,6%, за ним следует Национальное объединение (7,3%).

Рейтинг партий:

"Согласие" — 11,3% (12,1%),

СЗК — 7,7% (9,4%)

"Новое Единство" — 7,6% (7,2%)

Национальное объединение — 7,3% (9,3%)

"Развитие/За!"— 5,6% (5,6%)

НКП — 4% (3,7%)

Русский союз Латвии — 3,5% (3,4%)

Объединение регионов Латвии — 3,5% (2,7%)

"Закон и порядок"— 3,4% (3,3%)

"Прогрессивные" — 3% (4,3%)

KPV LV — 0,9% (0,6%)

Другие партии — 1,7% (0,9%)



Примерно пятая часть опрошенных — 18,2% — заявили, что не знают, за кого они голосовали бы. Еще 22,3% сказали, что на выборы не пошли бы.

Опрос избирателей (их было 1801) SKDS проводил во всех регионах страны с 9 по 25 июля.