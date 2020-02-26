Рейтинги партий: на внеочередных выборах в Риге наибольшая поддержка у "Согласия"

Наибольшую поддержку на внеочередных выборах в Рижскую думу может получить партия "Согласие". Об этом свидетельствуют результаты опроса SKDS, проведенного по заказу ЛТВ. Второе место у единого списка "Развитие/За!" и "Прогрессивных", а третья позиция у Национального объединения.

Как отмечает Rus.LSM.lv, опрос был проведен на прошлой неделе, когда "Согласие" еще не определилось с потенциальным лидером списка, а также до того, как Нацобъединение решило стартовать единым списком с Латвийским объединением регионов.

По данным опроса, наибольшую поддержку респонденты обещают "Согласию" — за него готовы голосовать 29% опрошенных. На втором месте общий список "Развития/За!" и "Прогрессивных" — 16,3% респондентов. За Национальное объединение готовы голосовать 12,8% избирателей. За "Новое Единство" свои голова готовы отдать 11,6% избирателей, за Новую консервативную партию — 10,8%, а за "Честь служить Риге" — 8%.

По данным опроса, не проходят барьер в 5% голосов Союз "зеленых" и крестьян (4,2%), Русский союз Латвии (3,8%) и "Альтернатива" (0,7%). Другие партии в сумме набрали 1,5% голосов избирателей.

В выборах определенно примут участие 57% избирателей, что соответствует активности на прошлых выборах в Риге. Скорее примут участие 27% респондентов, скорее не примут 7,7%, а еще 4,4% не намерены голосовать.