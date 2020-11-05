Рейтинги партий — подъем у "Согласия" и спад у "Нового Единства"

Октябрьский опрос показал, что популярность партий в период резкого роста заболеваемости коронавирусом практически не изменилась. На 1,1 процентных пункта выросла поддержка "Согласия", а рейтинг "Нового Единства" понизился на 1,2 процентных пункта — то и другое находится в рамках статистической погрешности.

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SKDS проводил опрос 9-20 октября по заказу Латвийского телевидения. В нем приняло участие 889 человек. Респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, пройди завтра выборы в Сейм.

Первое место все еще удерживает "Согласие", рейтинг которого, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос на 1,1 процентный пункт и составляет 11,3%. У второй партии парламентской оппозиции — Союза "зеленых" и крестьян — рейтинг примерно на столько же сократился, однако остается высоким — 8,9%.

Наибольшие же колебания по отношению к прошлому месяцу пережило премьерское "Новое Единство", за которое готовы проголосовать 5,4% опрошенных — на 1,2 процентных пункта меньше, чем месяц назад.

Третий месяц подряд наилучшие показатели среди правительственных партий демонстрирует объединение "Развитие/За!", за которое готовы отдать голоса 7,8% респондентов. Далее следуют Национальное объединение и Новая консервативная партия, которые поддерживают по 6,4% респондентов. Для Новой консервативной партии это лучший показатель за текущий год.

Остальные партии набрали меньше 5%. 23% респондентов заявили, что не знают, за кого бы голосовали, а еще 19% указали, что не участвовали бы в выборах.