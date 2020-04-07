Рейтинги партий: рост популярности — у всей коалиции, кроме партии премьера

В марте, по сравнению с февралем, вырос рейтинг "Согласия", Союза "зеленых" и крестьян, а также почти всех членов коалиции — за исключением премьерского "Нового Единства", которое потеряло в популярности. Как пишет Rus.Lsm.lv, об этом свидетельствует рейтинг SKDS, составленный по заказу Латвийского телевидения.

Опросы проводились до кризиса, связанного с Covid-19, и в самом его начале, поэтому, указывает социолог Арнис Кактиньш, результаты отражают настрой людей до того, как ситуация осложнилась.

Результаты свидетельствуют, что самая популярная партия — по-прежнему "Согласие", ее поддерживают 14,8% опрошенных. На втором месте — Союз "зеленых"и крестьян, другая оппозиционная сила. Ее более полугода поддерживают около 8% опрошенных.

Далее следуют четыре из пяти коалиционных партий. Самый плохой результат — у премьерского "Нового Единства", рейтинг которого в марте — по сравнению с февралем — упал до 5,8%. Аналогичный показатель — у Национального объединения, хотя его популярность выросла. У "Развития/За" — 5,6%, больше, чем месяцем ранее.

Новая консервативная партия также улучшила свой результат — с 4,1% в феврале до 4,8% в марте. Достаточно ощутимое увеличение рейтинга — у коалиционной KPV LV: ее рейтинг за месяц вырос с 1,3% до 2,2%.

Из не представленных в Сейме партий самую большую поддержку получило Латвийское объединение регионов, хотя его популярность в марте — по сравнению с февралем — немного упала.

В марте продолжила расти доля избирателей, которые не знают, за кого голосовали бы, но стало меньше тех, кто на выборы бы не пошел.

В опросе участвовали в общей сложности 902 гражданина 18-73 лет во всех латвийских регионах.