Рейзниеце-Озола покинула СЗК; не исключает, что в будущем вернется в политику

Бывший депутат Сейма, экс-министр экономики и финансов Дана Рейзниеце-Озола вышла из рядов Латвийского Крестьянского союза — партии, входящей в Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Менее чем за пять месяцев до выборов СЗК продолжает колоться и терять кадры.

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Рейзниеце-Озола объявила, что покинула Латвийский Крестьянский союз во вторник, 10 мая.

"Я сейчас не занимаюсь активной политической деятельностью, но буду рада участвовать в общественных дискуссиях о развитии страны. Благодарю коллег из Латвийского Крестьянского союза за поддержку и сотрудничество и желаю мудро работать ради безопасности и благосостояния людей Латвии", — написала Рейзниеце-Озола в Facebook.

Экс-министр призналась порталу Delfi, что решение о выходе из партии уже давно, и ускорилось из-за нежелания СЗК меняться. В чем именно должны были заключаться изменения, она не уточнила.

"Мне всегда казалось, что латвийской политике нужна дееспособная политическая сила", — добавила экс-политик. Сейчас приоритет для Рейзниеце-Озолы — работа в Международной шахматной федерации (FIDE), но она не исключает возможности возвращения в будущем в политику.

"Я рассматриваю это как период, когда я могу делать то, что мне нравится, а также думать о будущем Латвии", — добавила Рейзниеце-Озола.

О том, что происходит в латвийской политике после раскола СЗК — читайте здесь.