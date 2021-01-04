Рейзниеце-Озола сложит депутатский мандат ради должности в Международной шахматной федерации

Депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) сложит мандат, так как согласилась занять должность организационного директора и заместителя председателя правления Международной шахматной федерации FIDE, сообщила политик в своем Facebook.

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Рейзниеце-Озола указала, что хочет посвятить работе в FIDE всё свое время и энергию, поэтому решила сложить депутатский мандат.

“Это предложение - очень высокая оценка не только для меня лично, но и для Латвии и шахматных традиций нашей страны. Должность организационного директора FIDE - одна из самых высоких, какие Латвия занимала в какой-либо международной спортивной организации. Это замечательная возможность нести в мир имя спорта Латвии”, - заявила политик.

Депутат Сейма поблагодарила избирателей за доверие, отметив, что последние 10 лет её профессиональной жизни связаны с политикой. Среди своих достижений Рейзниеце-Озола указала открытие газового рынка, регулирование сферы быстрых кредитов, отмена налога на реинвестированную прибыль и снижение теневой экономики. Политик сообщила, что останется членом Союза “зелёных” и крестьян, а также что продолжит жить в Латвии, так как новая должность не требует переезда.

В 2016 году во время 42-й шахматной Олимпиады Рейзниеце-Озола обыграла лидера женского рейтинга Международной шахматной федерации и чемпионку мира Ифань Хоу. Однако женская команда Латвии проиграла китайской команде. Рейзниеце-Озола обладает титулом гроссмейстера шахмат среди женщин.