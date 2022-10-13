Рейзниеце-Озола стала заместительницей председателя Международной шахматной федерации
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Шахматистка и бывшая политик Дана Рейзниеце-Озола назначена заместительницей председателя правления Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает федерация.

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В начале августа на должность президента FIDE переизбрали представителя России Аркадия Дворковича, и в четверг совет FIDE одобрил предложенное им правление с Рейзниеце-Озолой в качестве заместительницы председателя.

С начала 2021 года Рейзниеце-Озола была управляющим директором и заместителем председателя правления FIDE. Сейчас FIDE отказалась от должности управляющего директора, и в утвержденном совете будет только одна должность председателя правления, так что некоторые директора организации будут работать в подчинении Рейзниеце-Озолы.

Этим летом Рейзниеце-Озолу также избрали вице-президентом Европейской шахматной федерации.

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