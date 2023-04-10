Реклама набора в Вооруженные силы Латвии обойдется в 106 тысяч евро

Рекламные ролики на радио и в интернете о рекрутировании в Национальные Вооруженные силы (NBS) обойдутся налогоплательщикам Латвии в 106 486 евро без учета налогов, сообщается на LETA со ссылкой на сайт Управления по надзору за закупками.
Объединенный комитет начальников штабов NBS объявил закупку на разработку рекламной кампании — она разделена на две части. Первая — производство и распространение объявления о наборе на радиоканалах, где поставщик должен разработать концепцию кампании, создать звуковой джингл и спланировать размещение агитационных материалов на латвийских радиоканалах. В этом части победило предложение SIA Kuvera pluss — компания выполнит работы на сумму 56 339 евро без учета налога.
Вторую часть закупки по изготовлению и распространению объявления о рекрутинге на латвийских интернет-ресурсах с использованием понятных для целевой аудитории графических элементов выиграла компания Triple Bounce, которая выполнит работу за 50 147 евро без НДС.
Информация, доступная на портале Firmas.lv, свидетельствует о том, что компания Kuvera pluss основана в 2005 году, ее основной капитал составляет 2800 евро. Владельцы — Ричардс Закс, Угис Полис и SIA Ralto Mārupe. Оборот компании в 2021 году составил 0,77 миллиона евро, а прибыль — 130 000 евро.
SIA Triple Bounce основано в 2007 году, уставной капитал — 2982 евро. Компания принадлежит Вивите Анчупане. Оборот в 2021 году — 0,8 миллиона евро, а прибыль по итогам года составила 120 000 евро.
Сейм в окончательном чтении принял Закон о службе гособороны, предусматривающий, что в этом году состоится первый добровольный призыв. Планируется, что военнослужащие Службы государственной обороны (СГО), которые добровольно поступят на службу, будут получать в Латвии почти в два раза больше материальной компенсации, чем их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве