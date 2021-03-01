Реклама в соцсетях предлагает написание дипломных работ: Латвия не готова штрафовать
Foto: Vlada Karpovich / cc

Интернет-платформа diploms.lv запустила в социальных сетях рекламу, призывающую студентов не переживать, если дипломная работа не написана вовремя, и купить готовую. На портале продаются бакалаврские и магистерские работы и отчеты по практике на восьми языках. Глава Совета высшего образования Андрис Тейкманис считает, что такую практику нужно пресекать штрафами, сообщает передача 4.studija на LTV.

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Много лет назад Совет по высшему образованию обратился к законодателям с просьбой внести изменения в нормативные акты с целью ограничить такой вид предпринимательской деятельности, но это не принесло результатов, пишет Lsm.lv. Министерство образования говорит, что следит за ситуацией в Латвии и мире, и поясняет, что с "учетом актуальных тенденций начало ряд действий для укрепления понимания академической честности". Служба качества образования призывает педагогов соблюдать нормы профессиональной этики и не писать такие заказные работы. Вопрос о купле-продаже работ не является компетенцией Центра защиты прав потребителей, так как это не квалифицируется как нечестная коммерческая деятельность.

"Если не будет спроса, не будет и предложения. Нужно работать с покупателем, а не продавцом", — считает глава комиссии Сейма по вопросам образования Арвилс Ашераденс. По его мнению, если запретить продать такие работы, это превратиться в консультирование, которое запретить невозможно.

Однако Андрис Тейманис с ним не согласен. Он считает, что штраф поможет многим студентам и торговцам работами удержаться от искушения. Он отметил, что к некоторых странах, например, в Литве, есть штрафы за такую практику. В Латвии же могут наказать только студента, если заметят плагиат — он может быть отчислен.

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