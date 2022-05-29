Реконструкция набережной с советской символикой отложена: нехватка финансирования

Объявленное недавно намерение Рижской думы реконструировать набережную Мукусала, избавившись таким образом от сохранившейся там символики советских времен, пока откладывается, так как на нее также не удалось привлечь необходимое финансирование. Об этом сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Пардаугаве, напротив Латвийской национальной библиотеки, на набережной исторически сохранился герб советской эпохи — серп с молотом. Самоуправление планирует ликвидировать советские символы, перестроив берег реки Даугава вдоль улицы Мукусалас. Но когда именно это планируется сдеать, пока не ясно.

Эта идея Рижской думы, не совсем новая — набережную Даугавы планировалось реконструировать еще в 2016 году. Тогда в РД заявили, что планируют завершить реконструкцию к 2018 году, но ничего сделано не было.

На вопрос, почему до сих пор не удалось реконструировать набережную, в горсовете пояснили, что реализация проекта, на который требуется 22,8 млн евро, затягивается, поскольку до сих пор не удалось найти финансирование для его реализации. По данным столичного самоуправления, на такие реконструкции из средств ЕС деньги не выделяются.

В настоящее время проблемы решены, так как реконструкция набережной улицы Мукусалас вместе с Воздушным мостом, эстакадой Густава Земгала, мостом Земитанса и Вантовым мостом входит в число крупных объектов инфраструктуры, подлежащих реконструкции в качестве приоритета. Это означает, что у правительства будет запрошен кредит на реконструкцию набережной, а также будут изыскиваться возможности привлечения финансирования из финансовых инструментов ЕС.

Рижская дума предполагает, что работы на пяти основных объектах инфраструктуры будут проходить последовательно в период с 2022 по 2026 год.

Ранее столичное самоуправление начало работу по идентификации своих объектов, которые носят символику СССР. Затем планируется поручить ответственным органам принять необходимые меры по их устранению. Однако горсовет отмечает, что в данном случае речь идет не о памятниках или мемориальных досках, а о фасадах зданий, перилах мостов и подобных объектах.

На вопрос, когда процесс может быть завершен, в муниципалитете ответили, что "пока невозможно сказать точное время идентификации символов, но это произойдет в ближайшее время". В то же время совет воздержался от комментариев о том, какие еще символы были выявлены до сих пор.

В свою очередь, в отношении символики СССР, сохранившейся в ограждении набережной Пардаугавы, горсовет указывает, что соответствующий проект реконструкции берега вдоль улицы Мукусалас уже разработан, но точные сроки его реализации пока неизвестны, поскольку "это требует значительных финансовых ресурсов и до сих пор прорабатывается".