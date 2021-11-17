Рекордное количество смертей от Covid-19 и возможная ревакцинация всех жителей Латвии. 17 ноября: главное

За сутки в Латвии скончалось рекордное количество больных с коронавирусом. С введением локдауна правительство опоздало примерно на 10 дней. Возможно, всем жителям Латвии потребуется ревакцинация. "Домоседство" привело к снижению всех показателей, но смертность все еще очень высока. Кариньш признал ошибки Кабинета министров в решении кризиса, вызванного Covid-19. Lidl откроет свой самый большой магазин в Латвии. Более 2 000 работников индустрии игорного бизнеса могут лишиться работы. Скончался мужчина, сбитый автобусом, который врезался в стенку магазина. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 17 ноября.

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История дня

Когда все жители получат доступ к ревакцинации? И сколько должно пройти времени после полного курса вакцинации, чтобы получить право на получение бустерной дозы? Этими вопросами задаются все больше сознательных латвийцев, привившихся от Covid-19 преимущественно весной и в начале лета этого года.



С 17 ноября в соседней Литве доступ к ревакцинации получили все совершеннолетние жители. Сделать бустерную дозу вакцины можно спустя четыре месяца после завершения полного курса вакцинации. Ранее в Литве к ревакцинации, как и в Латвии, допускали только через полгода после завершения курса.

С 17 ноября в соседней Литве доступ к ревакцинации получили все совершеннолетние жители. Сделать бустерную дозу вакцины можно спустя четыре месяца после завершения полного курса вакцинации. Ранее в Литве к ревакцинации, как и в Латвии, допускали только через полгода после завершения курса.

Больше всего опасений вызывает устойчивость к вирусу вакцин Janssen и AstraZeneca. Риск смертности у людей, привитых этими вакцинами — больше, уже показал октябрь этого года. Хотя нужно учитывать, что все привитые скончавшиеся были пожилыми людьми и/или страдали от хронических заболеваний.

Больше всего опасений вызывает устойчивость к вирусу вакцин Janssen и AstraZeneca. Риск смертности у людей, привитых этими вакцинами — больше, уже показал октябрь этого года. Хотя нужно учитывать, что все привитые скончавшиеся были пожилыми людьми и/или страдали от хронических заболеваний.

В Латвии представители группы риска, в том числе, пожилые люди прививались AstraZeneca на первоначальном этапе вакцинации. Те, кто завершил курс вакцинации только летом (между первым и вторым уколом AstraZeneca — большой перерыв), пока доступ к бустерной дозе не получили — ждут истечения полугодового срока. Одновременно в Латвии большой популярностью сейчас — из-за того, что нужен только один укол — пользуется вакцина Janssen.

В Латвии представители группы риска, в том числе, пожилые люди прививались AstraZeneca на первоначальном этапе вакцинации. Те, кто завершил курс вакцинации только летом (между первым и вторым уколом AstraZeneca — большой перерыв), пока доступ к бустерной дозе не получили — ждут истечения полугодового срока. Одновременно в Латвии большой популярностью сейчас — из-за того, что нужен только один укол — пользуется вакцина Janssen.

Ревакцинация понадобится всем жителям, заявил ранее профессор эпидемиологии Гиртс Бригис. Пока в Латвии доступ к бустерной дозе получили все жители старше 50 лет, жители старше 18 лет, страдающие хроническими заболеваниями, или же работающие в сферах с повышенным риском заражения. Бустерная доза вводится только по истечении шести месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Картина дня

Антирекорд года: за минувшие сутки в Латвии скончались 79 человек с короновирусом. Из них — 69 не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 10 были вакцинированы. Умершие входили в возрастные группы от 30 до 109 лет. Всего же во вторник выявлен 1501 новый случай заболевания Covid-19 и сделано 12 059 тестов. Доля положительных результатов составила 12,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 243 340 человек, 3848 человек с этим заболеванием умерли.

Левитс: локдаун следовало ввести на 10 дней раньше. Глава государства считает, что правительство принимает, в основном, правильные решения, однако часто — с большим опозданием. Президент также отметил, что в борьбе с Covid-19 нужно больше учитывать региональный принцип, поскольку уровень заболеваемости по регионам отличается. Особо трагичная ситуация на сегодняшний день сложилась в Латгалии.

Кариньш признал ошибки, допущенные правительством в разрешении кризиса Covid-19. Он подчеркнул, что Кабинет министров является отражением общества,а в обществе нет однозначной позиции в отношении этого кризиса.Поэтому правительству приходилось все время находиться между двумя полюсами, искать наилучшее решение, учитывая все интересы. Также Кариньш напомнил, что вакцинация — это главный способ борьбы с пандемией.

Lidl откроет в Риге двухэтажный магазин — он станет крупнейшим в Латвии. Новый магазин, открытие которого состоится 2 декабря, находится на Тейке, по адресу ул. Бривибас, 254. Площадь торгового зала превышает 1500 квадратных метров, поэтому он будет работать в "зеленом режиме". После его открытия в Латвии в сети Lidl будет насчитываться уже 16 действующих магазинов.

Более 2 000 тысяч латвийцев могут потерять работу из-за запрета на деятельность игорного бизнеса. Это произошло из-за того, что 9 ноября правительство оставило под запретом индустрию азартных игр и после отмены локдауна, не предоставив механизм поддержки работникам отрасли. Эксперты предупреждают, что игорные залы и казино не работают уже 10 месяцев, поэтому многие игроки переходят в онлайн-казино или в нелегальный сектор, угрожающий безопасности клиентов.

Скончался мужчина, сбитый автобусом, который врезался в магазин Alko Outlet. Пострадавший в момент ДТП сидел на скамейке на платформе автовокзала в Балви, перед окнами магазина. С места аварии раненого доставили в больницу, однако спасти его жизнь так и не удалось. Ему было 47 лет.

Армения и Азербайджан сообщили о потерях во время боев. Один армянский военнослужащий погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна в результате боев с вооруженными силами Азербайджана на востоке республики 16 ноября. Кроме того, под контроль Азербайджана перешли две боевые позиции армянских военных.

Прогнозы не радуют — в праздничные дни ожидается дождь и сильный ветер.18 ноября Латвию с запада пересечет атмосферный фронт, который принесет дожди, а на востоке страны возможен и мокрый снег. Сильный западный и северо-западный ветер будет дуть в ночь на субботу и утром. Ожидается, что в воскресенье вечером начнет поступать более холодный воздух, и в начале следующей недели температура опустится ниже нуля.

Что почитать?

Эпидемиолог Юрий Перевощиков о том, помог ли локдаун, как Латвия будет жить до конца ЧС, сможет ли вакцинация уберечь от новых ограничений. Главная задача — довести до 80-90% вакцинацию лиц старше 60 лет. "Домоседство" стабилизировало заболеваемость, снижение составило 54%, снижается госпитализация и нагрузка на стационар. Пока тревогу экспертов вызывает тот факт, что до сих пор не снижается смертность.

Латвийский боец ММА Даниил Весненок рассказал о том, как устроен мир смешанных единоборств и как проложить путь к славе. Спортсмен рассказал, что в ММА нужно честно драться и важно не бояться "ломать лица", посетовал на то что в Латвии смешанные единоборства развиваются медленно и заработать на этом невозможно. При этом свой гонорар за самый зрелищный бой в Москве он передал на благотворительность.

Чем заняться на выходных?

Пять самых красивых замков и усадеб в Латгалии. Латгалия — это не только край тысячи озер, но еще и прекрасных архитектурных памятников. Тургид рассказывает о нескольких красивейших замках и усадьбах в Латгале, которые можно посмотреть за одну поездку в выходные, тем более, что впереди нас ждет целых четыре свободных от работы дня.

Могучий сейский дуб — самый старый дуб в Латвии. Мы, люди, часто забываем, насколько мы на самом деле бессильны перед величием природы. К счастью, чтобы вспомнить об этом — можно просто отправиться на прогулку и посмотреть на те природные памятники, которым уже исполнилось несколько сотен лет. Одна такая "достопримечательность" находится совсем недалеко от Риги, в парке Сейской усадьбы — это самый старый дуб в Латвии, и стоит он там уже 450 лет.