Рекордный темп вакцинации, достигнутый на прошлой неделе, пока не удается побить
Foto: F64

Во вторник от Covid-19 провакцинировано больше людей, чем в понедельник, но темп вакцинации все равно отстает от того, что был на прошлой неделе, сообщает Национальная служба здоровья.

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1 июня вакцину получили 13 765 человек, из них 3977 первую дозу, 9091 вторую, а 688 — однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson. Для сравнения, в прошлый вторник были привиты 20 298 человек, а рекорд был установлен 28 мая, когда привился 22 531 латвиец.

Актуализирована информация о привитых в понедельник, 31 мая — во вторник было известно, что привиты 8989 человек, сейчас известно о 10 247.

Более половины привитых не входили ни в одну из приоритетных групп. Прививку получили 3183 пенсионера и 1376 человек с хроническими болезнями.

Всего хотя бы одну дозу получили 482 833 латвийца (25,58% населения), а завершили вакцинацию — 277 528 (14,70% населения).

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