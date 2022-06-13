Ректору ЛУ предъявлено обвинение в связи с возможной незаконной выплатой пособий в вузе

Прокуратура предъявила обвинение ректору Латвийского университету (ЛУ) Индрикису Муйжниексу в связи с возможной незаконной выплатой пособий в вузе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что обвинение предъявлено в совершении государственным должностным лицом умышленных действий, злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Такое деяние карается лишением свободы на срок до пяти лет, привлечением к общественным работам или штрафом с лишением права занимать установленную должность на срок до пяти лет.

Муйжниекс, как руководитель учреждения, является единственным обвиняемым в рамках уголовного процесса. Меры пресечения к должностному лицу в рамках этого процесса не применены.

Сам Муйжниекс свое отношение к обвинению выскажет после ознакомления с текстом в конце июня. Если Муйжниекс не признает вину и процесс не завершится на этапе прокуратуры, дело будет направлено в суд.

Сейчас прокуратура не комментирует подробно конкретные обвинения в адрес Муйжниекса, но подтверждает, что дело было возбуждено по заявлению Государственного контроля, поскольку была констатирована незаконная выплата пособий в Латвийском университете.

До передачи дело в прокуратуру расследование проводило Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Бюро отказалось от комментариев, сейчас инициатор уголовного процесса — прокуратура.

В феврале этого года стало известно, что KNAB на основании информации о противоправных действиях в ЛУ, фигурировавшей в заявлении Госконтроля, в июне прошлого года возбудил уголовный процесс.

В ходе ревизиции Госконтроля было выявлено, что двум работникам Латвийского университета, с которыми заключены договоры об ограничении двухлетней профессиональной деятельности, были необоснованно выплачены финансовые средства на общую сумму 19 474 евро.

Госконтроль обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру, которая направила его в KNAB.