Ректоры латвийских вузов обещают помощь украинским студентам и ученым

Латвийские вузы будут помогать украинским студентам в Латвии, предлагать размещение беженцев в служебных гостиницах, вносить пожертвования и иным образом поддерживать Украину, сообщил LETA представитель Совета ректоров Янис Бернатс.

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Выразив солидарность с народом Украины, студентами вузов и колледжей, преподавателями, научными сотрудниками институтов и учеными, Совет ректоров Латвии призвал прогрессивное академическое сообщество России занять четкую и твердую позицию, требуя немедленного прекращения нападения на Украину.

Председатель Совета ректоров профессор Рута Муктупавела подчеркнула, что ректоры латвийских вузов решительно осуждают агрессию России против миролюбивого европейского государства, основанного на ценностях современной демократии и гуманизма. "Мы солидарны с украинским академическим сообществом и стремимся найти способы помочь украинским студентам, преподавателям и исследователям", — сказал Муктупавела.

24 февраля российские войска вторглись в Украину по указанию президента России Владимира Путина. Украинская армия ведет тяжелые оборонительные бои с агрессорами. В Латвию прибыли первые беженцы с Украины.