Религиозные общины призывают верующих оставаться дома и смотреть богослужения онлайн

Министерство юстиции Латвии провело 17 марта встречу с представителями религиозных объединений и обсудило объявленную в государстве чрезвычайную ситуацию и связанные с ней ограничения. Стороны сошлись на том, что в период кризиса жителям страны необходима духовная жизнь, но нужно соблюдать предосторожности, сообщается на сайте министерства.

На совещании представители церквей договорились о том, что храмы будут открыты, но в них может находиться не более 50 человек одновременно, дистанция между которыми должна составлять 2 метра. Если площадь храма не обеспечивает соблюдение соответствующей дистанции для 50 человек, то количество людей соответственно уменьшается.

Религиозные организации будут публично призывать верующих — в особенности тех, кто находится в зоне риска — оставаться дома и воздерживаться от посещения публичных мест, в том числе церкви, выбирая для религиозной деятельности участие в отдаленном режиме. На сайте Латвийской Православной церкви отдельно поясняется, что под этим пунктом имеется в виду просмотр богослужений в интернете — как прямые трансляции, так и записи служб, а также домашняя молитва, чтение Священного писания, житий святых и других духовных текстов.

Министерство юстиции обещает церквям поддержку в том, чтобы они могли продолжать свою деятельность, соблюдая все ограничения. Представители министерства и религиозных объединений совместно призвали использовать это время социального дистанцирования для своего духовного роста.