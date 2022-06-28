Рельсы плавятся: из-за жары введены ограничения скорости на железной дороге, возможны задержки поездов
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Во вторник, 28 июня, и в последующие дни с 12 до 20 часов будут введены ограничения скорости поездов. Об этом сообщает Latvijas Dzelzceļš (LDz) в социальной сети Twitter.

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Дело в том, что высокая температура воздуха влияет на рельсы — металл расширяется при нагревании. В связи с этим введены ограничения скорости, которые коснутся движения поездов Pasažieru Vilciens.

LDz предупреждает, что на конечные станции поезда могут прибывать позже установленного расписания, а также приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Как сообщалось ранее, во вторник, 28 июня, по всей Латвии действует красное предупреждение в связи с экстремальной жарой.

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