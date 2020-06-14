Ремонт Деглавского моста "подорожал" на 5 млн евро; не решены проблемы с выполненными строительными работами

Реконструкция Деглавского моста обойдется рижскому бюджету в два раза дороже ранее запланированных пяти миллионов евро. Вместе со вторым этапом строительства, который может скоро начаться, общие расходы на модернизацию путепровода превысят 10 млн евро. Передача De facto Латвийского телевидения сообщает, что по результатам тендера на второй этап строительства генподрядчиком может стать латвийская строительная компания Tilts. Несмотря на ведущуюся подготовку к новому этапу работу, решены не все трудности, возникшие на первом этапе.

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До сих пор непонятно, как будут решаться и будут ли решаться вообще допущенные генподрядчиком первого этапа, литовской стройкомпанией Kauno Tiltai, и специалистом по технадзору отступления от проекта, которые заключались в том, что были использованы менее качественные строительные материалы.

Начатые, но так и не завершенные строительные работы на Деглавском мосту, затянулись на два года. Ремонтные работы начали задерживаться, когда выяснилось, что состояние опор моста гораздо хуже, чем ожидалось. Тогда строительные работы разделили на два этапа, поскольку для более основательного ремонта требовалось увеличить финансирование. Процесс приемки-сдачи объекта по итогам первого этапа должен был произойти в конце 2019 года, но всё затянулось.

"Спора о работах не было. Но был спор о приложенной документации. Компания не предоставила документ о несоблюдении сроков", - пояснил передаче De facto директор департамента сообщения Рижской думы Виталийс Рейнбахс.

Рижская дума договорилась с Kauno Tiltai, что компания будет заниматься содержанием моста до начала следующего этапа строительных работ. Но департамент сообщения констатировал, что содержание не осуществляется на должном уровне, а кроме того, выяснилось, что для строительства тротуаров был использован бетон более низкого класса. В апреле департамент сообщения информировал, что разрывает договор с генподрядчиком и фирмой BaltLine Globe, представитель которой осуществлял технический надзор на объекте.

В Государственном бюро по контролю за строительством (BVKB) подтвердили использование стройматериалов более низкого класса качества, но отметили, что дальнейшее решение пока не принято, потому что самоуправление должно предоставить необходимые документы. "Вопрос один: потребуются какие-то дополнительные работы на уже построенных конструкциях или будет согласована соответствующая документация строительного проекта", - пояснил представитель BVKB Марис Демме. По его словам, если оставить все как есть, то не исключено, что следующий ремонт может потребоваться раньше, чем планировалось.

Впрочем, то, что в Рижском самоуправлении считают серьзным несоответствием, в Kauno tiltai называю техническими деталями и недоразумениями коммуникации. В компании также утверждают, что договор не расторгнут.

"Договор между Kauno Tiltai и Рижским самоуправлением о реконструкции Деглавского моста завершится после завершения сроков договора и строительных работ. Стороны взаимно согласились с этим. Сейчас с Рижским самоуправлением ведутся дискуссии о небольших технических проблемных вопросах. Мы надеемся, что все вопросы будут решены в ближайшее время", - сообщили в Kauno Tiltai. Генподрядчик уже получил большую часть суммы, полагающейся по договору. Выплачено уже пять миллионов евро (без учета НДС), размер невыплаченной суммы - 565 тыс. евро.

Временная администрация Рижской думы считает, что проблемы, связанные с реконструкцией Деглавского моста и реализацией других строительных проектов, чрезмерно увеличились, поэтому департаменту сообщения поручено их решить. Руководитель временной администрации Эдвинс Балшевицс воздержался от оценки ответственности департамента сообщения в данной ситуации.