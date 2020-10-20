Ремонт Деглавского моста закончится через год, Брасский путепровод обещают закончить через два года
Foto: F64

В Риге ремонт большинства мостов и путепроводов должен завершиться до 2025 года, прозвучало на заседании думского Комитета по транспорту и сообщению. Но Деглавский обещают починить до следующей осени. Об этом рассказывает Латвийское радио 4.

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Директор Департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах сообщил, что реконструкция Деглавского моста пройдет в два этапа и должна быть завершена до сентября 2021 года. Мост ждет полная перестройка проезжей части и ремонт несущих конструкций, это обойдется в более чем 7 млн евро.

В свою очередь на мосту Брасас сейчас технологический перерыв и его ремонт должен закончится в июне 2023 года.

По данным Департамента сообщения Рижской думы, пять мостов в столице — в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте.

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