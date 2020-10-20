Ремонт Деглавского моста закончится через год, Брасский путепровод обещают закончить через два года

В Риге ремонт большинства мостов и путепроводов должен завершиться до 2025 года, прозвучало на заседании думского Комитета по транспорту и сообщению. Но Деглавский обещают починить до следующей осени. Об этом рассказывает Латвийское радио 4.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Директор Департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах сообщил, что реконструкция Деглавского моста пройдет в два этапа и должна быть завершена до сентября 2021 года. Мост ждет полная перестройка проезжей части и ремонт несущих конструкций, это обойдется в более чем 7 млн евро.

В свою очередь на мосту Брасас сейчас технологический перерыв и его ремонт должен закончится в июне 2023 года.

По данным Департамента сообщения Рижской думы, пять мостов в столице — в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте.