Ремонт Деглавского моста закончится через год, Брасский путепровод обещают закончить через два года

В Риге ремонт большинства мостов и путепроводов должен завершиться до 2025 года, прозвучало на заседании думского Комитета по транспорту и сообщению. Но Деглавский обещают починить до следующей осени. Об этом рассказывает Латвийское радио 4.
Директор Департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах сообщил, что реконструкция Деглавского моста пройдет в два этапа и должна быть завершена до сентября 2021 года. Мост ждет полная перестройка проезжей части и ремонт несущих конструкций, это обойдется в более чем 7 млн евро.
В свою очередь на мосту Брасас сейчас технологический перерыв и его ремонт должен закончится в июне 2023 года.
По данным Департамента сообщения Рижской думы, пять мостов в столице — в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте.