Ремонт дорог: больше всего ограничений на этой неделе на Даугавпилсском шоссе

На этой неделе больше всего ограничений, связанных с ремонтом дорог, будет на Даугавпилсском шоссе, сообщили Latvijas valsts ceļi.

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В Лиелварде на трех участках движение регулируют с помощью светофоров, максимальная скорость снижена до 50 км/ч и для прохождения участка требуется 25 минут. В свою очередь, на участке протяженностью 14 километров - от Кокнесе до Стукмани - скорость снижена до 50 км/ч и 70 км/ч из-за установки радара, который будет фиксировать среднюю скорость.

У железнодорожного путепровода у Плявиняс установлен один светофор, там действует ограничение максимальной скорости до 30 км/ч и 70 км/ч, ограничение по ширине - 3,5 м, а в рамках узла Даугавпилсское шоссе, автодорога Плявиняс (Гостини)-Мадона (Р37) и Апшусала-Вилкукрогс (V772) - скорость снижена до 30 км/ч плюс ограничение по ширине - 3,5 м.

Всего в сети государственных дорог ремонты идут на пяти участках главных дорог, а также на пяти мостах и путепроводах (участки дорог регионального и местного значения).

После технологического перерыва возобновлены работы на дороге Резекне-Карсава-Гребнево (А13) - на участке от Карсавы до Гребнево. На дорогу нужно планировать дополнительно полчаса.

На этой дороге введены ограничения максимально допустимой скорости - 50 км/ч и 70 км/ч, а на отдельных участках движение ограничено столбиками, закрыта одна полоса движения, а движение организовано с помощью дорожных знаков и светофоров.

Как сообщалось, в этом году планируется перестроить 132 километра автодорог.