Ремонт дорожки в парке Аркадия в Риге обойдется в 57 022 евро, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Замену покрытия дорожки на площади 633 квадратных метров произведет компания Jēkabpils PMK.

Как сообщили агентству LЕТА в отделе коммуникаций Рижской думы, в пятницу, продолжая благоустройство парка Аркадия, был начат демонтаж покрытия дорожки.

Департамент жилья и окружающей среды этим летом уже укреплял в парке Аркадия берега Марупите, чтобы уменьшить эрозию берегов Марупите.

По информации Firmas.lv, строительная компания Jēkabpils PMK была зарегистрирована в 1993 году. Ее уставный капитал составляет 14 496 евро. В 2019 году оборот компании составил 19,7 миллиона евро, а прибыль — 914 551 евро.

50% капитала компании принадлежит Арнису Путниньшу, Владиславу Скачко — 25%, а Марису Димантсу — еще 25%.