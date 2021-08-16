Ремонт дорожки в парке Аркадия в Риге обойдется в 57 022 евро
Foto: DELFI

Ремонт дорожки в парке Аркадия в Риге обойдется в 57 022 евро, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Замену покрытия дорожки на площади 633 квадратных метров произведет компания Jēkabpils PMK.

Как сообщили агентству LЕТА в отделе коммуникаций Рижской думы, в пятницу, продолжая благоустройство парка Аркадия, был начат демонтаж покрытия дорожки.

Департамент жилья и окружающей среды этим летом уже укреплял в парке Аркадия берега Марупите, чтобы уменьшить эрозию берегов Марупите.

По информации Firmas.lv, строительная компания Jēkabpils PMK была зарегистрирована в 1993 году. Ее уставный капитал составляет 14 496 евро. В 2019 году оборот компании составил 19,7 миллиона евро, а прибыль — 914 551 евро.

50% капитала компании принадлежит Арнису Путниньшу, Владиславу Скачко — 25%, а Марису Димантсу — еще 25%.

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