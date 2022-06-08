Ремонт муниципальных зданий позволит расселить по крайней мере 700 украинских беженцев

Ремонт муниципальных зданий позволит обеспечить не менее 700 мест для расселения украинских беженцев, заключила комиссия по благоустройству зданий для поддержки гражданского населения Украины под руководством Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM).

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Как сообщили агентству LETA в министерстве, комиссия согласовала семь заявок от самоуправлений об устройстве украинских беженцев в муниципальных зданиях, где для приспособления под жилье нужны дополнительные капиталовложения.

На заседании комиссии был сделан вывод, что при относительно небольших инвестициях, которые ориентировочно составляют 334 евро на человека, можно обеспечить жильем около 700 украинских беженцев.

Для размещения около 200 беженцев Лиепайское самоуправление предлагает служебную гостиницу на улице Силькю, 7, где необходимо отремонтировать сантехнику и сделать косметический ремонт помещений.

В Сигулде для размещения до 120 человек необходимо сделать косметический ремонт здания служебной гостиницы на улице Пилс.

В Елгаве в общежитиях Латвийского сельскохозяйственного университета уже размещаются 165 человек, но чтобы задействовать все 230 коек, необходимо провести косметический ремонт и привести к порядок сантехнику.

Добельский край предлагает размещение до 88 человек в реабилитационном центре "Tērvete". Номера особенно подходят для больших семей, так как доступны четырехместные и шестиместные номера.

В Вецумниеки Баусского края при замене котла и теплотрассы можно разместить 60 человек.

Лимбажский край предлагает жилье в бывшем здании школы в Салацгривской волости. Чтобы помещение было пригодно для проживания, необходимы инвестиции в ремонт сантехнических узлов.

Кулдигский край предлагает размещение на 30 человек в Кабильской волости. В здании, в котором раньше располагался детский сад, есть все необходимое для проживания — отопление, вода и канализация, осталось только отремонтировать сантехнику.

Предлагая жилье, муниципалитеты оценивали доступность общественного транспорта, школ и дошкольных учреждений.