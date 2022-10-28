Ремонт на улице Гертрудес затянулся из-за войны в Украине

Ремонт дорожного покрытия на улице Гертрудес на участке от улицы Кришьяня Барона до Бривибас не будет закончен в запланированный срок. Работы затягиваются из-за нарушений поставок стройматериалов.

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Гранитная брусчастка, которую использовали для дорожного покрытия, поставляется в том числе из Украины. Из-за военных действий на заводе, где ее производят, было отключено оборудование, и поставки задержались на несколько недель. Сейчас груз уже на пути в Латвию, но на перекрестках с улицами Тербатас и Акас закончить работы вовремя не получится. В остальных местах они почти завершены.

Компания RERE VIDE, которая ведет работы, просит продлить ограничения дорожного движения до конца ноября.