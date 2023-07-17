Ремонт рижских улиц: дисциплинарное дело закончилось безрезультатно, Вайводс и Уртанс будут восстановлены в должности

Дисциплинарное дело в отношении должностных лиц Департамента сообщения Рижской думы — исполняющего обязанности директора Яниса Вайводса и начальника Управления инфраструктуры сообщения Андрея Уртанса — закончилось безрезультатно, и эти чиновники будут восстановлены в должности, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.

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Следственная комиссия сообщила, что решение о применении дисциплинарного наказания не может быть принято по двум нарушениям, так как требуется дополнительная оценка обстоятельств дела, что не входит в компетенцию упомянутой комиссии.

В свою очередь, по одному из выявленных нарушений — о выравнивании проседаний — комиссия считает, что департамент ведет достаточный учет и имеет возможность фиксировать количество уложенного материала.

Учитывая все вышеизложенное, Ланге принял решение о восстановлении в должности Вайводса и Уртанса со вторника, 18 июля.

Общество за открытость Delna также участвовало в заседаниях следственной комиссии. По мнению Delna, замена следователя и создание следственной комиссии было ненужным и неэффективным шагом в процессе расследования дисциплинарного дела.

Во-первых, необоснованным является довод о возможном конфликте интересов в действиях советника исполнительного директора Риги Мариса Кнокса, особенно с учетом того, что Кнокс уже участвовал в первоначальной служебной проверке, а также в подготовке первоначального постановления, отмечает Delna. Нет никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать подозрение, что Кнокс, как сотрудник бюро исполнительного директора Риги, был бы заинтересован в конкретном исходе дисциплинарного дела.

Во-вторых, на работу в следственную комиссию были назначены лица, не имевшие опыта проведения дисциплинарных расследований, что не кажется Delna логичным, учитывая, что следственная комиссия создавалась "для обеспечения независимой, объективной, справедливой и всесторонней оценки обстоятельств".

В-третьих, как подчеркивает Delna, решение о создании следственной комиссии было принято 29 июня 2023 года, а подписано 3 июля. Кроме того, изначально для работы в следственной комиссии был назначен человек, который уже преждевременно сообщил о наличии конфликта интересов. Вышеизложенное привело к еще большему затягиванию процесса, в результате чего комиссия смогла собраться на первое заседание в полном составе только 11 июля 2023 года, то есть за шесть дней до окончания расследования дисциплинарного дела.

Delna сомневается в том, что исполняющий обязанности мэра Риги Вилнис Кирсис, предлагая сменить следователя по дисциплинарному делу, не предвидел, что этот процесс приведет к такой задержке, в результате которой следственная комиссия не сможет выполнить свою задачу в оперативном порядке, качественно и в указанные сроки.

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По мнению Delna, расследование этого дисциплинарного дела началось правильно, в обычном порядке, пока не было принято решение Рижской думы о создании следственной комиссии и перенятии расследования. Такое решение было по существу необоснованным, нелогичным и бесполезным, считает Delna.

В свою очередь, дальнейшая работа следственной комиссии была проблематичной, поскольку изначально перед комиссией не ставилась конкретная задача — продолжать ведение дисциплинарного дела. Вместо этого комиссия решила начать расследование с самого начала, несмотря на шестидневный срок до окончания рассмотрения дела.

Однако за это ограниченное время, по мнению Delna, следственная комиссия сделала правильные выводы относительно того, что она не могла полностью изучить все доказательства в столь ограниченное время. Delna подчеркивает, что процесс расследования этого дисциплинарного дела демонстрирует, как правовыми средствами можно добиться безрезультатного завершения процесса.

Ланге также заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, служебное расследование имело бы другой результат, если бы его продолжил Кнокс.

Как сообщалось ранее, 16 июня приказом Ланге Вайводс и Уртанс были отстранены от своих должностей на время расследования дисциплинарного дела.