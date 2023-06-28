Ремонт улиц в столице: Коссовичс упрекнул "Новое Единство" в угрозах исполнительному директору Риги

После начала проверки возможной бесхозяйственной деятельности при ремонте рижских улиц вице-мэр столицы от "Нового Единства" Вилнис Кирсис и особенно депутат этой фракции Олафс Пулкс оказывают "чрезвычайно большое давление и даже высказывают косвенные угрозы" исполнительному директору города Янису Ланге, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" депутат Рижской думы, представитель фракции "Прогрессивные"/"За" Мартиньш Коссовичс.

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По словам Коссовичса, угрозы выражаются в качестве обещаний начать проверку работы исполнительного директора, если будет продолжено расследование работы Департамента сообщения.

Со стороны "Нового Единства" идет поиск возможностей для затягивания расследования, а заявления Кирсиса о том, что в этом случае нет нарушений, Коссовичс назвал "туманом в глазах".

Как сообщил Коссовичс, проверка подтвердила, что были допущены нарушения, а именно в сфере ремонта дорог никакой учет и контроль за работами не велся, дума лишь получила счета и заплатила "одному странному предприятию, замешанному в картельном деле, с которым договор был заключен во время правления предыдущего мэра Нила Ушакова". Хотя изначально сообщалось о возможных бесхозяйственных тратах в размере 7 миллионов евро, сейчас сумма уменьшилась до 1,6 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 16 июня распоряжением исполнительного директора Риги Ланге на время расследования по дисциплинарному делу от должностей отстранены исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс.

Должностные лица были отстранены от своих постов после получения отчета осведомителя и последующей служебной проверки. Во время проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неправомерном и бесхозяйственном поведении при проведении департаментом работ по реновации асфальтового покрытия улиц.

В это время исполняющим обязанности директора департамента назначен исполняющий обязанности директора Департамента жилья и окружающей среды Эдийс Пелшс, а руководителем бюро — исполняющим обязанности заместителя директора — назначен начальник Управления развития общественной инфраструктуры Мартиньш Слимбахс.

Вайводс не согласен с упреками в его сторону. По его словам, руководство думы занимается травлей и не предоставляет доступа к документам, чтобы можно было дать объяснения по дисциплинарному делу. Вайводса защищает и вице-мэр Вилнис Кирсис, который обеспокоен объективностью служебной проверки.

Это первое крупное публично заметное разногласие между партнерами по коалиции в Рижской думе.

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В настоящее время беспартийный, а в свое время избранный в Рижскую думу от "Нового Единства" депутат Каспарс Спунде в интервью газете Diena допустил, что в таких обстоятельствах Мартиньш Стакис может быть смещен с поста мэра.

"За два года, как Стакис возглавил Рижскую думу, мы стремительно "продвинулись", достигнув того уровня высокомерия, который мы испытали на десятом году правления бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Сейчас кажется, что несоответствие и неспособность Стакиса руководить Рижской думой заметили и другие партнеры по коалиции, и в ближайшее время это приведет к отстранению Стакиса от должности мэра, официальной причиной, конечно, послужит это серьезное нарушение в связи с оформлением командировки", — заявил Спунде.

Спунде считает, что проверка работы Департамента сообщения может стать попыткой отвлечь внимание от вопроса о командировки Стакиса. "Не исключаю, что это отвлекающий маневр, каким бы несуразным он ни казался с точки зрения политической тактики. Этим Стакис дал публичную пощечину своим самым надежным партнерам по коалиции — отвечающему за транспортную сферу в городе "Новому Единству", а также лично ответственным за транспортную сферу вице-мэру Кирсису и председателю Комитета по сообщению и транспортным делам Пулксу. "Новое Единство" — фактически единственные, на ком с прошлого года держится нынешний мэр. Я думаю, что фракция "Нового Единства" уже сейчас была бы готова проголосовать за отставку мэра, однако это затягивают события в Сейме и вопрос о возможных изменениях в правительстве", — пояснил депутат.

Однако Спунде подсчитал, что сейчас мало депутатов думы, которые хотели бы взять на себя полномочия градоначальника в случае смещения Стакиса.