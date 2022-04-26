Ремонт улицы Гертрудес затягивается на неопределенный срок
Foto: DELFI

Ремонтные работы на улице Гертрудес, которая Рижская дума планировала завершить весной, похоже, затягиваются на неопределенный срок - самоуправление до сих пор не может найти строителя.

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В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что работают над тем, чтобы ремонт начался. "Однако мы не можем назвать конкретный срок, когда работы начнутся", - призналась представитель департамента сообщения РД Лелде Рудзика. Был организован конкурс на строительство участка ул. Гертрудес - от ул. Кр. Барона до ул. Бривибас. Конкурс завершился безрезультатно. "Трудно сказать, почему он провалился, возможно, это связано с удорожанием издержек. Нужно учитывать также события в мире", - отметили в департаменте.

Пришлось искать другой выход. До 8 апреля РД призвала компании подавать свои предложения и ознакомить с ними в ходе переговоров. Сейчас идет оценка предложений. Кто будет выполнять функции стройнадзора, пока неизвестно, так как конкурс был объявлен только в это воскресенье, 24 апреля и продлится до 2 мая.

Предприятие Rīgas ūdens завершило обновление коммуникаций на конкретном участке дороги еще в феврале и планировалось, что сразу после этого строители приступят к обновлению дорожного покрытия. Конкурс завершился 3 марта. Работы планировалось начать с наступлением сезона строительства и закончить в течение четырех месяцев.

Между тем, местные жители в социальных сетях выражают свое недовольство. По их словам, строительные работы задерживаются, при этом власти ни слова не говорят о том, когда дорогу наконец построят.

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