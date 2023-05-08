Ремонтные работы начались на 32 участках государственных автодорог
Foto: LETA

Сейчас ремонтные работы начаты на 32 участках дорог государственного значения, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

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В сети государственных автомобильных дорог работы ведутся на восьми участках магистральных трасс, на трех региональных трасс, а также на 11 мостах.

Автомобилистам не менее получаса нужно запланировать на пересечение участка строительных работ в Лиелварде, на Даугавпилсском шоссе и участка ремонтных работ от Гребнево до Карсавы. Новый участок строительных работ от Екабпилса до Межаре можно пересечь по главной дороге Екабпилс-Резекне-Терехова за 20 минут.

Существенные ограничения действуют и на Видземском шоссе от Сените до Сигулды, где движение осуществляется по правой стороне дороги и установлены ограничения скорости. Расчетное время прохождения участка ремонтных работ — 20 минут.

Наибольшие ограничения на региональных автомагистралях страны установлены на шоссе Валка-Виреши, где закрыто движение по мосту через Гаую и мосту через приток Гауи. Объезд организован по шоссе Валка-Смилтене, в пути придется провести примерно 25 минут.

На участке шоссе Балви-Капуне от Ругайе до Капуне есть два участка, регулируемых светофором, расчетное время пересечения участка, на котором проводятся работы — немногим более десяти минут.

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