Ремонты дорог и Лиго: Рига и окрестности сегодня встанут в пробках

В четверг, 22 июня, жителям, которые планируют отправиться в места для празднования Лиго, придется считаться со значительным замедлением движения транспорта в Риге и окрестностях столицы.

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В Latvijas Valsts ceļi сообщили, что в праздничные выходные возможны большие пробки на выезде и въезде в Ригу, а также возле участков с ремонтными работами.

Водителей призывают выделять дополнительное время на дорогу, а также, если это возможно, путешествовать в то время, когда движение наименее интенсивно. В целом ремонтные работы проводятся на 67 участках в сети государственных дорог.

Крупнейшие ограничения на главных дорогах страны:

На Видземском шоссе (A2) от Сените до Сигулды движение правостороннее, ограничение скорости 70, местами 50 км/ч. Движение организовано по одной полосе в каждую сторону. Расчетное время прохождения участка ремонтных работ — 20 минут;

На Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене с 13 июня организовано пять участков реверсивного движения, ограничения скорости составляют 50 и 70 км/ч, расчетное время проезда участка — 55 минут;

На Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде на трех участках работают светофоры, действует ограничение скорости в 50 км/ч, на прохождение участка потребуется 30 минут;

На Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской окружной дороги есть два промежутка со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч, время проезда участка ремонтных работ — 25 минут;

На дороге граница России (Гребнево)- Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (A13) от Гребнево до Карсавы действует ограничение скорости 70 и 50 км/ч, есть четыре участка со светофорами. Расчетное время проезда участка ремонтных работ — 45 минут.

Крупнейшие ограничения на региональных дорогах страны: