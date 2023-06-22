Ремонты дорог и Лиго: Рига и окрестности сегодня встанут в пробках

В четверг, 22 июня, жителям, которые планируют отправиться в места для празднования Лиго, придется считаться со значительным замедлением движения транспорта в Риге и окрестностях столицы.
В Latvijas Valsts ceļi сообщили, что в праздничные выходные возможны большие пробки на выезде и въезде в Ригу, а также возле участков с ремонтными работами.
Водителей призывают выделять дополнительное время на дорогу, а также, если это возможно, путешествовать в то время, когда движение наименее интенсивно. В целом ремонтные работы проводятся на 67 участках в сети государственных дорог.
Крупнейшие ограничения на главных дорогах страны:
- На Видземском шоссе (A2) от Сените до Сигулды движение правостороннее, ограничение скорости 70, местами 50 км/ч. Движение организовано по одной полосе в каждую сторону. Расчетное время прохождения участка ремонтных работ — 20 минут;
- На Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене с 13 июня организовано пять участков реверсивного движения, ограничения скорости составляют 50 и 70 км/ч, расчетное время проезда участка — 55 минут;
- На Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде на трех участках работают светофоры, действует ограничение скорости в 50 км/ч, на прохождение участка потребуется 30 минут;
- На Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской окружной дороги есть два промежутка со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч, время проезда участка ремонтных работ — 25 минут;
- На дороге граница России (Гребнево)- Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (A13) от Гребнево до Карсавы действует ограничение скорости 70 и 50 км/ч, есть четыре участка со светофорами. Расчетное время проезда участка ремонтных работ — 45 минут.
Крупнейшие ограничения на региональных дорогах страны:
- На дороге Плявиняс-Мадона-Гулбене (P37) на участке от Мадоны до Дзелзавы есть шесть промежутков со светофорами, ограничение скорости — 50 и 70 км/ч. Расчетное время проезда участка — один час и десять минут;
- На участке дороги Талси-Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе на двух участках движение регулируется светофором, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, на проезд участка потребуется 45 минут;
- На дороге Рига-Эргли (P4) от Рижской окружной дороги (A4) до поворота на Тинужи есть три участка со светофорами, действуют ограничения скорости в 50 и 70 км/ч, расчетное время прохождения участка составляет от 35 и 40 минут;
- На участке дороги Умурга-Цесис (P14) от Сталбе до Цесиса движение на пяти промежутках регулируется светофорами. Ограничения скорости составляют 70 и 50 км/ч, расчетное время проезда участка — 40 минут;
- На дороге Слока-Талси (P128) в Бигауньциемсе и Лапмежциемсе есть один участок реверсивного движения с регулировщиком, ограничение скорости составляет 50 км/ч. На этой же дороге от озера Суну до Талси действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда участка — 25 минут;
- На дороге Мадона-Варакляни (P84) от Айзтилте до Варакляни на двух участках движение регулируется светофорами, ограничение скорости составляет 50 и 70 км/ч, ограничение ширины — 2,75 метра. Расчетное время проезда участка — 25 минут;
- На дороге Валка-Виреши (P23) закрыто движение на мосту через Гаую и мосту через отток Гауи, объезд организован по дороге Валка-Смилтене (P24), на дорогу потребуется до 25 минут;
- На дороге Плоски-Зилупе-Шкяуне (P52) от Ландскороны до Мейкшани на одном участке движение организовано с помощью регулировщиков, ограничение скорости составляет 50 и 70 км/ч. Расчетное время проезда участка — около 25 минут;
- На дороге Илуксте (Вирсайши)-Бебрене-Биржи (P72) закрыт мост через реку Калдабруня, на объезд участка ремонтных работ понадобится около 20 минут;
- На дороге Скрудалиена-Каплава-Краслава (P69) от Краславы до Каплавы есть один участок со светофором. Ограничение скорости составляет 50 и 70 км/ч. Расчетное время проезда участка — 15 минут.