Ренарс Кауперс проведет урок по пению на телеканале Tava klase

В понедельник на образовательном телеканале Tava klase урок по пению преподаст музыкант и лидер группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс, сообщает отдел коммуникации Министерства образования и науки. По словам министерства, к созданию учебных материалов привлечены более 70 учителей со всей Латвии, а поддержку им оказывают известные в обществе люди, певцы и художники.

Канал создан на базе двух платформ — ReTV и Sportacentrs.com. Сначала будет транслироваться контент для учеников 1-6-х классов, а с 14 апреля — для учеников 9 и 12 классов. С 9 апреля на сайте www.tavaklase.lv будет доступна не только программа (список учебных предметов), но и тема урока, а также необходимые ресурсы. Министерство призывает учителей использовать эти материалы, планируя учебную работу. Благодаря этому проекту у учителей появится время на налаживание обратной связи и индивидуальные консультации.

Каждый аудиовизуальный урок длится 20 минут, в рамках которого учителя подают материал в интересном для учеников виде. Материал будет составлен так, чтобы после каждого занятия у школьников было время сделать задание и подготовиться к следующему занятию, обещает МОН. МОН реализует этот проект в сотрудничестве с инициативной группой "Родители за лучшее образование", он транслируется на бесплатных телевизионных платформах ReTV и Sportacentrs.com TV.