Реорганизация ЛОЦ: начаты переговоры между руководством RAKUS и врачами онкологического центра

С целью разрешения напряженности между руководством Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) и врачами Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) начаты переговоры, заявил в понедельник на брифинге для СМИ член правления больницы Валтс Аболс.

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Аболс сообщил, что на прошлой неделе прошли интенсивные переговоры, в ходе которых была предпринята попытка разобраться в сути проблемных вопросов. Со стороны медиков ЛОЦ выдвинуты требования о структурной неделимости ЛОЦ, неизменности организационной модели, а также предложены решения по изменению принципов оплаты труда специалистов. Врачи также критиковали отсутствие конструктивного общения со стороны руководства больницы.

В настоящее время первым вопросом, который необходимо решить, является установление конструктивного и доверительного сотрудничества между руководством RAKUS и медиками ЛОЦ, заявил Аболс.

В целях обеспечения полноценной работы правления больницы и укрепления сотрудничества между врачами и.о. председателя правления больницы временно назначен заведующий клиникой неотложной медицины Алексей Вишняков. С другой стороны, прежний председатель правления Имант Паэглитис покинул свой пост на прошлой неделе после окончания пятилетнего срока полномочий.

По словам Вишнякова, конфликтная ситуация между RAKUS и ЛОЦ сильно влияет на пациентов, их самочувствие и мнение о происходящем в больнице.

"Ранее начатая работа по ЛОЦ и онкологическому направлению должна быть продолжена, потому что это государственная задача. Мы не должны терять ни одного санитара, ни одной медсестры, ни одного врача из тех, которые сейчас работают, и, несомненно, очень остро стоит вопрос запрлат. Хочу подчеркнуть, что во всей больнице, во всех стационарах оказывается помощь онкологическим больным, и помощь при онкологических проблемах оказывается не только в ЛОЦ — в ней участвует вся RAKUS", — сказал Вишняков.

Он сообщил, что сегодня утром состоялась беседа с руководителем Клиники онкохирургии Армандом Сивиньшем и была достигнута договоренность о разработке дальнейших конкретных шагов, которые будут поэтапно реализовываться в ближайшее время в соответствии с поручением министра здравоохранения.

"Мы планируем гораздо шире привлекать как онкохирургов, так и химиотерапевтов, и лучевых терапевтов, которые могли бы высказать свое мнение. Каждый будет услышан и оценен в соответствии с его компетенциями. Сейчас в правлении два врача — профессор Харалд Плаудис и я. Я думаю, что это, наверное, может улучшить коммуникацию между представителями администрации и врачами", — добавил Вишняков.

Вишняков будет исполнять обязанности председателя правления до тех пор, пока на конкурсной основе не будет выбран новый председатель правления больницы.

На следующей неделе запланирована еще одна встреча, на которой будут рассмотрены конкретные действия, а до тех пор ЛОЦ должен назначить своих представителей в рабочие группы для совместного поиска лучших решений.

Как сообщалось, более 20 врачей ЛОЦ предупредили руководство больницы о возможном коллективном увольнении. В конце прошлого года два врача ушли из ЛОЦ, так как не смогли договориться с руководством больницы. Остальные коллеги выразили им поддержку и высказали свои требования к руководству. Врачи считают, что их работу не ценят, а в ЛОЦ не хватает современного оборудования.