Реорганизация школ: министерство дополнило список еще 15 учебными заведениями

Министерство образования и науки (МОН) дополнило план реорганизации школ 15 учебными заведениями, сообщили агентству LETA в ведомстве.

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В 2022 году будет реорганизована начальная школа Вариешу, которая будет присоединена к Крустпилсской основной школе, и Юрмальская основная школа Слокас — она будет объединена с Юрмальской государственной гимназией. Аташиенская средняя школа имени братьев Скринду, Межарская основная школа и Випская основная школа будут присоединены к Сунской основной школе.

В свою очередь, этот учебный год стал последним для основной школы Аннахите, которая находится в Вентспилсском крае.

МОН дополнительно обновило информацию о плане реорганизации Ремтской основной школы — учебное заведение не будет присоединено к Броценской средней школе, начальная программа школы будет осуществляться в основной школе Гайкю.

Тем временем, в конце следующего учебного года основная школа Беяс, Малиенская основная школа, основная школа музыки и искусства Яунаннас будут присоединены к Алуксненской средней школе.

Алуксненская краевая средняя школа и Алуксненская городская начальная школа будут объединены и будет создано новое учреждение — Алуксненская средняя школа.

Страутиньская основная школа изменит реализованный уровень образования на начальную школу, а также Алуксненская государственная гимназия имени Эрнста Гликса проведет внутреннюю реорганизацию, осуществляя только программы общего среднего образования.

На данный момент МОН обобщило информацию о 71 решении о создании, реорганизации и ликвидации школ в этом году и еще 11 в ближайшие два года. Однако в министерстве указали, что в ближайшие недели еще возможны изменения в списке школ: он может быть дополнен новыми учебными заведениями, процесс реорганизации которых будет согласован.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения работы по совершенствованию сети школ в 2022 году будут реорганизованы более 50 учебных заведений