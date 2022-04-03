Реорганизация улицы Кришьяна Барона: ни плана, ни денег

Рижская дума уже долгое время вынашивает идею закрыть столичную улицу Кришьяна Барона для автомашин. К 1 апреля Департамент сообщения должен был подготовить план реорганизации движения, и проконсультироваться с общественными организациями. Но обсуждений не было. А представить итог месяцев работы Департамент сообщения отказался. При этом на реализацию плана у Риги нет денег, сообщает Rus.LSM.

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Комитет транспорта РД осенью прошлого года (после того, как на улице Чака убрали одну велополосу) принял решение, что улица Кр.Барона — магистраль для велосипедистов, пешеходов и трамвая, а машинам тут не место. План того, как воплотить это в жизнь, столичный Департамент сообщения обещал представить обществу к 1 апреля, но не сделал этого.

Обсуждение проекта с общественными организациями было одним из планов Департамента сообщения. Активисты говорят: с ними никто не общался.

"Ни с одним активистом не говорили. Никто вообще не знает, что они делают эти последние 10 месяцев. Вообще ни малейшего понятия, что они решили — и решили ли", — отметил Ото Озолс, представитель Pilsēta cilvēkiem.

"В конце сентября еще не было никакого представления, в каком направлении работать. Сказали, не знают, можно ли брусчатку менять, можно ли ее сделать шире, можно ли ее для трамваев убрать — может быть, там охранники памятников не позволят. Сказали, что будут писать письмо, совещаться с организациями, обществом — о том, какие решения принимать до апреля. Сейчас 1 апреля — никто ничего не слышал, не видел. Я не нашел никого, с кем бы они посовещались — так что ждем какой-то сюрприз", — сказал Марис Ионов, глава организации Drošās ielas.

"Я пытался спрашивать — может быть, это со мной никто не говорит? Но нет, не нашел никого, с кем за все это время с сентября департамент бы посоветовался", — добавил Ионов.

Исполняющий обязанности директора департамента находится в командировке, и ни один из других работников департамента РД ситуацию прокомментировать не может.

Но руководство думы все же знает, что происходит за стенами ведомства. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис говорит, что Департамент сообщения готовит три варианта изменений на улице. Один из них связан с полным ремонтом, другой — лишь со сменой дорожных знаков. Детали третьего неизвестны.

Департамент должен представить свою концепцию политикам на заседании Комитета по делам сообщения и транспорта на следующей неделе. Или еще через неделю. "Тогда уже следующий шаг — дискуссии и разговор с частным сектором, который находится на улице Барона, и тогда уже внедрение", — пояснил Кирсис.

Вице-мэр не скрывает, что при любом раскладе с внедрением плана в жизнь могут быть проблемы: "Началась война в Украине. Цены на строительство выросли. Может, это не так важно для этого проекта, но Восточная магистраль, мост Брасас и другие проекты подорожали за несколько недель на 20-30%. Это очень большие деньги. Если меня сейчас спросят, где мы возьмем деньги, чтобы закрыть те проекты, то у меня еще нет ответа. А начать на таком фоне новые проекты — думаю, не очень ответственно".

Вполне вероятно, что ни в этом году, ни в следующем перемен на улице Кр.Барона не будет.

"Рига всегда развивалась хаотично, что стало особо остро ощущаться во время пандемии Covid-19", - отметичает в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv Александра Полещук — журналист, который специализируется на темах урбанистики, магистр экономики по специальности экономика городского и регионального развития. Она отмечает: главным минусом в развитии Риги является отсутствие аналитического отдела, который занимался бы развитием стратегии как таковой.