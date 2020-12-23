Репатриационный рейс из Великобритании 28 декабря выполнит airBaltic
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Репатриационный рейс из Великобритании, который запланирован на 28 декабря в 17:30, осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic, сообщил агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич после видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии.

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Он добавил, что билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов.

"Мы говорим о людях, у которых есть обоснованные социальные, гуманитарные или юридические причины для возвращения. Это, например, люди, которые не смогут оставаться в Великобритании после 1 января из-за Brexit, или люди, которые были в командировке в Великобритании", - сказал министр.

Он сообщил, что Литва и Эстония обеспечат транспортировку своих жителей из Риги. В свою очередь латвийцы по прибытии в Латвию должны будут пройти обязательный тест на Covid-19 и соблюдать десятидневную самоизоляцию в выбранной и оплачиваемой государством гостинице.

Как сообщалось, с учетом информации о новой мутации Covid-19 пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией запрещены с понедельника до 1 января.

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LETA

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LETA

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