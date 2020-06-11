"Репрессии и подрыв репутации". Элксниньша сняли с поста мэра Даугавпилса

Восемь депутатов Даугавпилсской думы от Латгальской партии, которые до этого работали в коалиции с представляемым мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем "Согласием", подали на рассмотрение думы заявление о смещении Элксниньша с должности. В четверг, 11 июня, по итогам голосования их просьба была удовлетворена.

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В итоге за отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против были четверо, двое в голосовании не участвовали.

Элксниньш назвал запрос депутатов о его отстранении комплиментом, поблагодарив за совместную работу сотрудников самоуправления.

Айвар Брокс (Латгальская партия) упрекал Элксниньша в моббинге и моральном терроре, а также недостатке лояльности к стране и Даугавпилсу. Также он выразил недовольство дорогостоящими проектами самоуправления.

Как сообщает LETA, в заявлении с просьбой рассмотреть данный вопрос депутаты указали, что Элксниньш принимает решения единолично, не считаясь с мнением других. Сам Элксниньш в Facebook cообщил также, что фигурировали определения "репрессии в отношении сотрудников думы", "подрыв репутации муниципальных предприятий", что не позволяет им работать, а также "неспособность обеспечить слаженную работу думских депутатов".