Решение было за Сеймом: Кариньш прокомментировал вырубку деревьев у бывшего велотрека “Марс”

Разрешения на строительство выдает и аннулирует самоуправление, а не министры, тогда как Сейм решил не останавливать строительство нового здания Службы государственной безопасности (СГБ), сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство), комментируя вырубку деревьев на месте бывшего велотрека “Марс” в Риге.

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Сегодня партия “Прогрессивные” распространила сообщение, в котором призывала министра финансов и держателя долей капитала Valsts nekustamie īpašumi Яниса Рейрса (Новое Единство) взять на себя ответственность за вырубленные деревья на Бривибас гатве 207. “Прогрессивные” требуют раскрыть имена тех, кто принял решение о вырубке, а если этого не произойдет, то Рейрс должен уйти в отставку.

Партия считает, что вырубка деревьев на следующий день после выборов в Рижскую думу это “циничное и трусливое решение”, ответственность за которое должен взять на себя министр финансов. “Мы надеемся, что это последний раз, когда правительство позволяет себе так откровенно игнорировать желания общества и округи”, - заявила председатель Общества окрестностей Тейки Селина Ванцане (Р/За!/Про). Ранее обществу удалось собрать 15 000 подписей за создание парка Марса на месте бывшего велотрека.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что этот вопрос широко обсуждался, но Сейм решил дать зеленый свет проекту строительства нового здания СГБ.

В свою очередь, председатель фракции Сейма “Развитие/За!” Даниэлс Павлютс сказал, что его партия, проголосовавшая против создания парка, уже объясняла свою позицию. Он и его коллеги считают, что нет основания “пускать на ветер” средства и ресурсы, вложенные в здание СГБ. Он отметил, что парламентская коалиция и коалиция в Рижской думе это не одно и то же, а “Прогрессивные” имеют право публично реагировать на события.

Как уже сообщалось, в понедельник утром на территории бывшего велотрека “Марс” началась вырубка деревьев. Активисты, в числе которых были будущие депутаты Рижской думы, устроили спонтанную акцию протеста, мешая движению транспорта на Бривибас гатве. Полиция не разрешала снимать процесс вырубки деревьев, у техники и автомобилей были закрыты номера.