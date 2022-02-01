Решение Кабмина: бесхозные советские постройки разрешат "объединять" с земельным участком

Во вторник, 1 февраля, правительство поддержало поправки к Гражданско-процессуальному закону, чтобы позволить землевладельцам объединить на своем участке здания с неустановленной собственностью в один объект, которые были построены еще в советское время. Таким образом, упомянутые строения буду числиться в качестве части земельного участка.

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Предложенные Министерством юстиции поправки относятся только к зданиям, построенным в советский период, то есть объектам, которые были возведены до 5 апреля 1993 года или до вступления в силу Закона о земельной книге.

В то же время поправки позволят урегулировать порядок сноса зданий с неустановленной собственностью, если владелец земельного участка не заинтересован в сохранении такого строения. Таким образом, землевладелец будет избавлен от требований по легализации строительства и существования здания.

Новые изменения предусматривает движение в направлении введения принципа единства земли и строения, то есть единой собственности. Новое постановление также выполнит рекомендацию Госконтроля о разработке норматива для определения прав собственности на недвижимость, у которой отсутствуют документы, подтверждающие наличие владельца.

В отчете Государственной земельной службы от 3 марта 2020 года о проблематике строений с неустановленной собственностью указано, что в стране насчитывается более 191 000 зданий со статусом "неустановленная собственность". По типу строений около 65% из них — хозяйственные постройки.

"Мы продолжаем начатую Минюстом реформу разделенной собственности. В Латвии у около 7% зданий в кадастровой информационной системе не установлена собственность. Поэтому Минюст разработал изменения в правовой базе, чтобы землевладельцы могли вносить расположенные на их участке постройки с неустановленной собственностью в земельную книгу, добавив их к своей земельной собственности", — отметил министр юстиции Янис Борданс.

Новое положение позволит землевладельцам оформить право собственности на все строения, и они смогут выступать полноправными собственниками своего единого имущества, подчеркнул министр.

Поправки еще должны быть приняты Сеймом.