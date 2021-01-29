Решение об экзаменах в 9-х классах правительство примет в начале февраля
Foto: LETA

Решение об экзаменах в 9-х классах правительство примет в начале февраля, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

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Если учащиеся 9-х и 12-х классов смогут вернуться к очному обучению или посещать индивидуальные консультации после 7 февраля, то планируется, что экзамены в конце года состоятся. Если же из-за эпидемиологической ситуации это будет невозможно, учащиеся 9-х классов смогут выполнить мониторинговые работы после Пасхи, чтобы до окончания учебного года еще улучшить знания и навыки, которые им будут необходимы на следующем этапе образования.

На сайте Государственного центра содержания образования размещен обширный перечень материалов, которые помогут школьникам в том числе самостоятельно готовиться к проверочным работам, сообщили в Госканцелярии.

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LETA

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LETA
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