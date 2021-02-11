Решение об изменениях в списке приоритетно вакцинируемых групп отложено на следующую неделю
Foto: Evija Trifanova/LETA

Правительство решило отложить на следующую неделю решение об изменениях в списке приоритетно вакцинируемых групп, сообщил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство), передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг правительство должно было рассмотреть сообщение Министерства здравоохранения о приоритетно вакцинируемых группах, но рассмотрение было перенесено на 16 февраля.

Кариньш объяснил, что дискуссии на эту тему затянулись, поэтому было решено перенести вопрос на следующую неделю. Он сказал, что у министров разные мнения “об одном-другом вопросе”.

Согласно нынешнему плану Минздрава, в первую очередь вакцину получат 35 684 человек, в числе которых работники отрасли здравоохранения, а также пациенты, ждущие серьёзных медицинских манипуляций.
Во второй группе находятся 19 598 человек - это работники и клиенты центров социального ухода и высокопоставленные должностные лица.

Затем идут 187 700 человек старше 70 лет и 166 000 человек с хроническими заболеваниями.

Третья приоритетная группа - лица, проживающие в одном домохозяйстве с детьми, больными хроническими или иммуно-депрессирующими заболеваниями, а также лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома.

Затем последует вакцинация 50 904 педагогов, а также работников оперативных служб, работников тюрем, военных и критически важных коммерсантов энергообеспечения. В другие приоритетные группы входят заключенные, работники приоритетных учреждений отраслей, священнослужители, работники, сталкивающиеся с большим числом людей и затем вакцинация станет доступна всему обществу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

"Новое Единство" Вакцинация Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€