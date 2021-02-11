Решение об изменениях в списке приоритетно вакцинируемых групп отложено на следующую неделю

Правительство решило отложить на следующую неделю решение об изменениях в списке приоритетно вакцинируемых групп, сообщил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство), передает LETA.

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В четверг правительство должно было рассмотреть сообщение Министерства здравоохранения о приоритетно вакцинируемых группах, но рассмотрение было перенесено на 16 февраля.

Кариньш объяснил, что дискуссии на эту тему затянулись, поэтому было решено перенести вопрос на следующую неделю. Он сказал, что у министров разные мнения “об одном-другом вопросе”.

Согласно нынешнему плану Минздрава, в первую очередь вакцину получат 35 684 человек, в числе которых работники отрасли здравоохранения, а также пациенты, ждущие серьёзных медицинских манипуляций.

Во второй группе находятся 19 598 человек - это работники и клиенты центров социального ухода и высокопоставленные должностные лица.

Затем идут 187 700 человек старше 70 лет и 166 000 человек с хроническими заболеваниями.

Третья приоритетная группа - лица, проживающие в одном домохозяйстве с детьми, больными хроническими или иммуно-депрессирующими заболеваниями, а также лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома.

Затем последует вакцинация 50 904 педагогов, а также работников оперативных служб, работников тюрем, военных и критически важных коммерсантов энергообеспечения. В другие приоритетные группы входят заключенные, работники приоритетных учреждений отраслей, священнослужители, работники, сталкивающиеся с большим числом людей и затем вакцинация станет доступна всему обществу.