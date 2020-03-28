Решение об ограничениях прогулок может быть рассмотрено на следующей неделе

Решение о более строгих ограничениях на пребывание на природе правительство, скорее всего, рассмотрит на следующей неделе, сообщила заместитель руководителя координационной группы по кризисному управлению, госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.

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Она рассказала, что в пятницу ответственные лица подробно обсудили возможность введения более строгих ограничений и договорились, что этот вопрос будет рассматриваться на одном из заседаний правительства на будущей неделе.

Такое решение принято, чтобы не возникло непонимания у ответственных служб, как контролировать соблюдение новых ограничений.

"Очень хорошо, что люди в выходные едут на природу, потому что свежий воздух полезен для здоровья. Но и во время пребывания на природе призываю людей соблюдать дистанцию два метра. Важно не толпиться в самых популярных местах отдыха на природе, в парках, чтобы не угрожать здоровью друг друга", — сказала госсекретарь Минздрава.

В бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша сообщили, что предложения Минздрава обсуждаются на уровне экспертов, работа ведется и в выходные дни. На рассмотрение правительству предложения будут поданы, как только будет достигнута договоренность об их окончательной редакции.

Как сообщалось, министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что ограничения будут предусматривать, что на природе вместе смогут собираться только члены одного домохозяйства или не более двух человек. Эти ограничения будут распространяться на такие места, как парки и пляжи.

Министр напомнила, что в среду были констатированы первые пять случаев заболевания с неясным эпидемическим происхождением, поэтому правительство рассматривает дополнительные меры безопасности, в том числе ограничения на пребывание людей в конкретных местах на природе.

Минздрав в этом вопросе учтет опыт других стран, в том числе Германии и Эстонии, где такие ограничения уже введены.