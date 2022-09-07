Решение принято: в девяти игорных залах Риги откроются пункты приема ставок

Сегодня, 7 сентября, Рижская дума разрешила открытие девяти тотализаторов и пунктов приема ставок в уже существующих игорных залах Olympic Casino Latvia.

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Места для приема ставок откроются на улице Гайльэзера 8, улице Иерикю 3, улице Аугуста Домбровска 23, улице Саркандаугавас 3, улице Андрея Сахарова 21, улице Маскавас 220b, улице Ницгалес 2a и улице Мелнсила 14.

Пункты приема ставок в уже действующих игорных залах попросило открыть Olympic Casino Latvia.

Ранее проект поддержали депутаты из Комитета Рижской думы по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией.

Во время принятия решения велись жаркие дискуссии о том, почему депутаты вынужденно играют роль заложников и принимают положительное решение. Представители Юридического управления пояснили, что призвали ответственное министерство внести поправки в закон, которые в таких ситуациях делегировали бы выдачу разрешения исполнительному директору муниципалитета.

В ходе дебатов депутаты разъяснили ситуацию, при этом коалиция подчеркнула, что она четко обозначила свою позицию в отношении азартных игр, и раскритиковала правительство, Сейм и особенно министра охраны среды и регионального развития Артурса Томса Плешса, остановившего рижское территориальное планирование, которое предусматривало ограничение азартных игр.

В свою очередь, оппозиция подчеркнула, что никто не может навязать депутатам конкретное голосование и что у них всегда есть возможность действовать по совести.

Как сообщалось ранее, в новом территориальном плане Риги, который не согласовало ответственное Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), содержался почти полный запрет на очные азартные игры в городе. Однако из-за позиции VARAM теперь действует прежний территориальный план Риги, который разрешает азартные игры.

Вице-мэр Риги, председатель Комитета по безопасности Линда Озола ("Консервативные") пояснила, что комитет принял решения о разрешении открытия пунктов приема ставок тотализатора в уже существующих девяти игорных заведениях. Новые игорные залы не открываются, заверила Озола.

По ее словам, комитет был вынужден уступить игорному бизнесу, поскольку в случае, если бы заявки были бы отклонены, самоуправление могло бы проиграть судебное дело.