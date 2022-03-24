Решение Сейма: какие виды пособий смогут получить беженцы из Украины?

В четверг, 24 марта, во втором — окончательном — чтении Сейм поддержал поправки к закону о поддержке мирных жителей Украины. В том числе, для украинских беженцев установлено одноразовое кризисное пособие в размере 272 евро для совершеннолетнего лица и в размере 190 евро для каждого ребенка.

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Необходимо определить единый размер пособия, чтобы муниципальные социальные службы могли оказывать быструю и эффективную поддержку мирным жителям из Украины, говорится в аннотации к законопроекту. Это позволит людям приобрести необходимые вещи, например, одежду, товары для гигиены и быта или заплатить за первый месяц аренды.

Также беженцы из Украины имеют право на получение пособия по рождению ребенка, пособие по уходу за ребенком и государственное семейное пособие. Изменения предусматривают, что мирные жители из Украины являются группой населения, которая подвержена риску социальной изоляции в понимании Закона о социальном предпринимательстве.

Для обеспечения прав немедленно приступить к работе установлено, что украинцы, которым выдан документ для путешествий, есть право вступать в трудовые отношения без долгосрочной визы с правом трудоустройства, но не более чем на 30 дней. В этом случае беженец из Украины, который начал работать, обязан подать заявление не позже чем в течение 10 дней на получение визы с правом трудоустройства в Управление по делам гражданства и миграции.

Согласно законодательству, граждане Украины, которые являются психологами, в Латвии смогут предоставлять услуги другим беженцам из Украины. В свою очередь, психологи, которые работали в какой-либо из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, смогут предоставлять кратковременные профессиональные услуги, если Совет сертификации психологов примет соответствующее решение. Также украинцы получат право на работу тренерами, участвуя в реализации образовательного процесса несовершеннолетних беженцев из Украины.

Также предусмотрено, что ученики 9-х и 12-х классов, прибывшие из Украины, в этом году смогут сдать экзамены по учебным предметам на языке нацменьшинств. Также государство обеспечит исследовательскую стипендию за выполнение научной или академической работы для украинцев, которые в своей стране занимались этой деятельностью.

Принятые поправки также позволят гражданам Украины бесплатно посещать государственные музеи при предъявлении удостоверения личности или другого документа, подтверждающего, что лицо является жителем Украины.

Кроме того, граждане Украины имеют право на получение государственного социального пособия на рождение ребенка, если он появился на свет в Латвии после 24 февраля 2022 года. Пособие по уходу за ребенком и государственное семейное пособие можно получить, если родители вместе с ребенком проживают в Латвии, сообщили в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Подразумевается, что пособия для беженцев из Украины необходимо предоставлять в более гибком порядке, поэтому пособие по рождению ребенка, пособие по уходу за ребенком и государственное семейное пособие будет выделяться и в том случае, если у человека нет латвийского персонального кода и активного статуса в Регистре физических лиц.

Поправки предусматривают, что пособие по уходу за ребенком и государственное семейное пособие для украинцев VSAA выплатит в течение срока годности визы или вида на жительство, начиная с 5 марта этого года. Пособие по уходу за ребенком выплачивается одному из родителей — 171 евро в месяц на ребенка в возрасте до полутора лет и 42,69 евро в месяц на ребенка в возрасте от двух лет. Семейное государственное пособие также выплачивается одному из родителей — 25 евро в месяц на одного ребенка, 100 евро на двоих детей, 225 евро на троих детей, а на четверых и более детей выплачивается 100 евро на каждого ребенка. Пособие по рождению ребенка является одноразовым. Оно составляет 421,17 евро, его может получить один из родителей за каждого родившегося ребенка.

Пособие по рождению ребенка в определенных ситуациях выплачивают и тогда, если ребенку назначен экстренный опекун. В этом случае пособие выделяется, если экстренное опекунство установлено до достижения ребенком возраста одного года и пособие еще не выплачено другому лицу.