Решение следствия по делу о закупке вакцин ожидается до конца года

Решение по начатому в мае уголовному процессу в связи с возможным бездействием должностных лиц при первой закупке вакцин от Covid-19 ожидается до конца года, прогнозирует генеральный прокурор Юрис Стуканс. Об этом он рассказал Латвийскому Радио.

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"Я думаю, что до конца года будет результат. Или будут обвинения, или будет сказано, что в действиях должностных лиц не просматривается преступного действия", — сказал он.

В мае прокуратура начала уголовный процесс о возможном бездействии должностных лиц в связи с первой закупкой вакцин. В деле оценивается ответственность в том числе министров. Решение прокуратуры отменяет предыдущие решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе начать уголовное дело в связи с закупкой. Материалы переданы Госполиции, которая ведет расследование. Будет оценено и принятое 9 марта решение KNAB не начинать дело.

Уголовный процесс начат не против конкретных лиц, а по факту возможного бездействия (часть первая статьи 319). За это можно получить до трех лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Как сообщалось, при первой закупке в ноябре 2020 года Латвия могла заказать 860 000 вакцин Pfizer, но заказала только 97 500. Затем была возможность заказать 430 000 доз, а Латвия заказала 100 000. Tакже, как сообщал LTV, на неформальном совещании было принято решение закупить только половину от доступных вакцин Moderna — 336 566 доз.

Бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле объясняла это тем, что Латвия уже заранее договорилась заказать вакцины AstraZeneca, и тогда не было известно ни о возможных побочных эффектах, ни о срыве поставок.