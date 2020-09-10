Решение суда о результатах выборов в Рижскую думу будет готово на следующей неделе

Решение Административного окружного суда по жалобе партии “Новое Согласие” на результаты выборов в Рижскую думу будет опубликовано 14 сентября после 17:00, передает LETA.

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Суд сегодня выслушал истца - представителя партии Яниса Кузина, и ответчика - представителей Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Кроме того, свою оценку выборам дали представители Службы государственной безопасности (СГБ). Они считают, что в процедуре выборов нет признаком злоумышленных попыток повлиять на их результат.

Свидетели - руководители 144 и 97 избирательного участка, - объяснили, что негодные конверты для голосования были пущены в ход по невнимательности.

Как уже сообщалось, во время выборов в Рижскую думу на двух участках - 144 и 97, - были обнаружены в сумме более 600 негодных конвертов, бюллетени в них были признаны негодными. “Новое Согласие”, Русский союз Латвии, отдельные депутаты от “Согласия” и партия “Альтернатива” решили обжаловать результаты выборов.

ЦИК отклонил жалобу “Нового Согласия” и решил не отменять результаты выборов. Главным аргументом было то, что полномочия ЦИК недостаточно широкие, чтобы вскрыть негодные конверты для голосования. По мнению ЦИК, решение должен принять суд.