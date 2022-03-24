Решение VSAA о выделении пособий по болезни могут продлить

В четверг, 24 марта, Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки к закону о преодолении последствий Covid-19, предусматривающие продление срока рассмотрения заявлений на получение пособия по болезни до 30 дней - до 22 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки необходимы, поскольку в Государственном агентстве социального страхования (VSAA) по-прежнему находится большое количество ожидающих рассмотрения заявлений на получение пособий по болезни.

Такое отступление от обычной процедуры уже действовало с 21 февраля по 21 марта, однако Министерство благосостояния указывает, что поскольку количество ожидающих рассмотрения заявлений все еще велико, необходимо продление срока до второй половины апреля. В повседневных ситуациях VSAA должно обработать заявки в течение 10 дней.

В аннотации к поправкам указано, что в феврале срок был продлен в связи с двумя совпадениями — очень большим количеством обращений за пособиями по болезни и сокращением численности фактических работников, из-за чего VSAA не может обрабатывать заявления о выплатах пособий по болезни в соответствии с нормативными актами.

Сейчас критическая ситуация с выплатой пособий по болезни сохраняется. Количество заявлений о назначении пособия по болезни, поступивших в VSAA, продолжает расти: в феврале было подано 172 800 заявления, а за первые 14 дней марта — 79 300.

Минблаг отмечает, что, хотя количество решений, принимаемых в месяц о назначении пособия по болезни, увеличилось — 71 000 в январе, 86 000 в феврале и 51 000 за две недели марта, все еще остается большое количество ожидающих рассмотрения заявлений с уже отложенными сроками принятия решений.

До 14 марта 2022 года обработаны все поданные до 13 февраля заявления, продолжается обработка заявлений, полученных с 14 по 19 февраля. На момент внесения поправок не было обработано 115 000 заявок — на их обработку на существующих ресурсах уходит 32 рабочих дня.

В Минблаге указали, ,что возможности VSAA позволяют рассчитывать от 3500 до 4000 пособий по болезни в день, но в среднем каждый день поступает 6000 новых заявлений, что значительно превышает максимальное количество пособий по болезни, которые могут быть назначены, даже при сверхурочных.