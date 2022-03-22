Решений VSAA об оплате больничных по-прежнему придется дожидаться дольше

В Государственном агентстве обязательного социального страхования (VSAA) до сих пор большое число необработанных заявлений на больничный. В связи с этим правительство решило снова продлить время обработки заявления на больничный на 30 дней – до 22 апреля.

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Из-за высокого заболеваемости в стране такое отступление от привычного порядка уже было в силе с 21 февраля до 21 марта. Но необработанных заявлений до сих много, так что срок придется продлить. В обычное время заявления обрабатываются в течение десяти рабочих дней.

Ресурсы VSAA позволяют рассчитывать 3500-4000 заявок на больничный за день, а в среднем в день приходит до 6 тысяч новых заявок.

В феврале 2022 года в VSAA накопилось было 172 800 заявок, а за две недели марта — еще 79 300. Вместе с тем выросло и количество принятых решений — в январе — 71 тысяча, в феврале — 86 тысяч, а за первые две недели марта — 51 тысяча, но это все еще недостаточно, чтобы справиться с потоком заявок.

До 14 марта 2022 года VSAA обработало все заявки, поданные до 13 февраля, сейчас продолжается работа над заявками, поданными 14-19 февраля.