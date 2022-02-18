Решений VSAA об оплате больничных придется дожидаться дольше

С 21 февраля до 21 марта Сейм разрешил Госагентству обязательного соцстрахования (VSAA) принимать решения о присвоении администрируемых им услуг в 30-дневный срок. Из-за распространения Covid-19 вырос поток направляемых заявок на получение больничных, пишет rus.lsm.lv.

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Если в 2021 году агентство ежемесячно рассматривало в среднем 58,2 тысячи заявлений об оплате больничных листов за счет государства, то в январе их поступило 76,4 тысячи (по 2,5 тысячи в день). За первые восемь дней февраля чиновники VSAA получили уже 50,1 тысячу заявлений (в пересчете на каждый день это 6,3 тысячи).

Одновременно с этим упало число оставшихся в строю работников агентства. Обработать столько заявлений о пособии по временной нетрудоспособности своевременно, в 10-дневный срок, сотрудники физически не могут, даже если трудятся сверхурочно.

Уже 9 февраля в Госагентстве обязательного соцстрахования констатировали, что уже не успевают обработать поданные 5 февраля заявления. По состоянию на 14 февраля необработанных заявлений насчитывалось уже 56453.

Учитывая, что с февраля VSAA начисляет еще и положенные населению пособия, призванные компенсировать резко возросшие затраты на энергоресурсы, у агентства нет таких кадровых резервов, которые можно было бы направить на обработку больничных, оплачиваемых государством. В агентстве прогнозируют, что когда смягчат эпидемиологические ограничения, заболеваемость Covid-19 еще возрастет, и работы персоналу еще прибавится.